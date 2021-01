Covid | Omceo Roma | “Accordo con Regione per vaccino a tutti i sanitari”

Leggi su dire

(Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Qualche giorno fa, nel pieno del dibattito sui medici no-vax e la necessita’ di estendere il vaccino contro il Covid anche ai liberi professionisti sanitari non dipendenti del SSN, Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma (OmCeo), lo aveva detto chiaramente: il siero va dato a tutti i sanitari, invitando anche i colleghi piu’ restii a farsi vaccinare per non essere veicolo di contagio.