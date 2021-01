Covid non si ferma in Germania: verso proroga del lockdown al 31 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo federale e quelli dei 16 Land tedeschi avrebbero raggiunto un accordo per prorogare il lockdown fino al 31 gennaio. È quanto scrive la Bild, anche se la decisione finale sarà presa domani dalla cancelliera Angela Merkel e dai 16 primi ministri. Baviera, Sassonia e Turingia - che attualmente registrano un numero particolarmente elevato di nuovi casi - hanno sostenuto con forza l’estensione fino a fine mese del blocco, in vigore dal 16 dicembre e che prevede la chiusura di scuole, bar ristoranti e molti negozi. Anche l’Austria ha deciso di protrarre le restrizioni per far fronte alla pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Salute Rudolf Anschober (Verdi) a seguito del blocco dell’opposizione sui test di massa. Resta ancora da definire la data di ripresa delle scuole che comunque fino al 17 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo federale e quelli dei 16 Land tedeschi avrebbero raggiunto un accordo perre ilfino al 31. È quanto scrive la Bild, anche se la decisione finale sarà presa domani dalla cancelliera Angela Merkel e dai 16 primi ministri. Baviera, Sassonia e Turingia - che attualmente registrano un numero particolarmente elevato di nuovi casi - hanno sostenuto con forza l’estensione fino a fine mese del blocco, in vigore dal 16 dicembre e che prevede la chiusura di scuole, bar ristoranti e molti negozi. Anche l’Austria ha deciso di protrarre le restrizioni per far fronte alla pandemia di-19. Lo ha annunciato il ministro della Salute Rudolf Anschober (Verdi) a seguito del blocco dell’opposizione sui test di massa. Resta ancora da definire la data di ripresa delle scuole che comunque fino al 17 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid. "Non siamo in ritardo a vaccinare. Arcuri pensi a mandarci più dosi" La Nazione Forex, propensione a rischio nonostante Covid mantiene dollaro su minimi metà 2018

Il dollaro si mantiene sui minimi da metà 2018 mentre gli investitori sono più propensi alle divise ad alto rendimento come lo yuan, nonostante un nuovo aumento di casi di Covid. "La divisa Usa perd ...

Covid, Bellugi: «Io non mollo, voi state attenti. A chi nega il virus dico: guardatemi, questo può succedere ad abbassare la guardia»

L’ex difensore al quale sono state amputate le gambe in seguito alle complicanze da virus: «Con questa malattia non si scherza. Ci vuole pazienza, bisogna essere più tosti di quando ero in campo. Vogl ...

