Covid | Miozzo Cts | ' Situazione ancora critica e grave' | Vertice di governo | verso una nuova ordinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilannuncia unper chiudere l'-ponte del ministro Speranza in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'ultimo Dpcm. Mentre per il coordinatore del Comitato tecnico ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Miozzo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.166.244 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 10.800, +0,5% rispetto al giorno prima ( ...Il ministro della Salute, Speranza: la terza ondata arriverà e bisogna organizzarsi, per questo valutiamo la zona rossa anche per il prossimo weekend. Alla mezzanotte dell'Epifania scadrà il decreto N ...