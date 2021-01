Covid, la mappa delle restrizioni: i ‘nuovi colori’ di Gennaio e l’ipotesi ‘zona bianca’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di oggi potrebbe arrivare la nuova decisione del governo sulle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da Covid – 19. Con ogni probabilità, la nuova ‘road map’ dell’esecutivo potrebbe si andrà a configurare in questo modo: il 7 e 8 Gennaio saranno considerati ‘gialli’, quindi spostamenti liberi sia pure con mascherina obbligatoria e distanziamento e aperti i negozi, i bar e i ristoranti ma solo fino alle 18; il 9 e 10 Gennaio saranno considerati ‘arancioni’, quindi divieto di spostamento tra comuni e chiusura per bar e ristoranti. Ad ogni modo saranno consentite le visite a parenti e amici in due persone. A partire dall’11 Gennaio e fino al 15 riprende la ‘normale’ divisione in fasce in base all’andamento dell’indice Rt: all’1 si entra in fascia arancione, se è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di oggi potrebbe arrivare la nuova decisione del governo sulle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da– 19. Con ogni probabilità, la nuova ‘road map’ dell’esecutivo potrebbe si andrà a configurare in questo modo: il 7 e 8saranno considerati ‘gialli’, quindi spostamenti liberi sia pure con mascherina obbligatoria e distanziamento e aperti i negozi, i bar e i ristoranti ma solo fino alle 18; il 9 e 10saranno considerati ‘arancioni’, quindi divieto di spostamento tra comuni e chiusura per bar e ristoranti. Ad ogni modo saranno consentite le visite a parenti e amici in due persone. A partire dall’11e fino al 15 riprende la ‘normale’ divisione in fasce in base all’andamento dell’indice Rt: all’1 si entra in fascia arancione, se è ...

Advertising

antov2401 : RT @luigi80I: @mircoDmirco Don Mirco in Italia c'è l'associazione di medici - stefano_freedom : RT @luigi80I: @mircoDmirco Don Mirco in Italia c'è l'associazione di medici - PonytaEle : RT @luigi80I: @mircoDmirco Don Mirco in Italia c'è l'associazione di medici - BidoliNicola : RT @luigi80I: @mircoDmirco Don Mirco in Italia c'è l'associazione di medici -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mappa Roma, la mappa dei contagi: Garbatella zona arancione, boom di casi a corso Trieste Il Messaggero Covid, la mappa delle restrizioni: i ‘nuovi colori’ di Gennaio e l’ipotesi ‘zona bianca’

Nella serata di oggi potrebbe arrivare la nuova decisione del governo sulle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da Covid – 19. Con ogni probabilità, la nuova ‘road map’ dell’esecutivo ...

Il tasso di mortalità in Friuli Venezia Giulia: il confronto comune per comune tra il 2020 e il quinquennio 2015-2019

UDINE. Come in altre regioni del Nord Italia, in Friuli Venezia Giulia l'eccesso di mortalità totale (ovvero il numero di decessi conteggiati in più per tutte le cause rispetto all'epoca pre-Covid) de ...

Nella serata di oggi potrebbe arrivare la nuova decisione del governo sulle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da Covid – 19. Con ogni probabilità, la nuova ‘road map’ dell’esecutivo ...UDINE. Come in altre regioni del Nord Italia, in Friuli Venezia Giulia l'eccesso di mortalità totale (ovvero il numero di decessi conteggiati in più per tutte le cause rispetto all'epoca pre-Covid) de ...