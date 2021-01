Covid, Italia zona arancione per un giorno. Verso il nuovo Dpcm: l’ipotesi della zona bianca dopo il 15 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Italia torna zona arancione per un giorno, oggi 4 gennaio. Una “tregua” dopo i primi giorni del 2021 e in attesa del ripristino della zona rossa per domani 5 gennaio e per l’Epifania. Regole meno rigide, dunque. Per spostarsi come per aperture e orari dei negozi, sebbene resti in vigore il coprifuoco. Con il 6 gennaio scadranno i termini del decreto di Natale e il governo sta predisponendo un nuovo Dpcm. Si pensa a un provvedimento ponte fino al 15 gennaio. Da quella data potrebbe essere introdotta in Italia una nuova area: la zona bianca, con maggiori ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’tornaper un, oggi 4. Una “tregua”i primi giorni del 2021 e in attesa del ripristinorossa per domani 5e per l’Epifania. Regole meno rigide, dunque. Per spostarsi come per aperture e orari dei negozi, sebbene resti in vigore il coprifuoco. Con il 6scadranno i termini del decreto di Natale e il governo sta predisponendo un. Si pensa a un provvedimento ponte fino al 15. Da quella data potrebbe essere introdotta inuna nuova area: la, con maggiori ...

