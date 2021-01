Covid Italia, scatta la prima zona rossa del 2021. Lockdown fino al 13 gennaio: grande focolaio dopo una festa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dalle 14 di lunedì 4 gennaio ‘zona rossa’ per dieci giorni in un comune Italiano in cui sono stati accertati ben 80 casi di positività da Coronavirus. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, vista la relazione dell’Asp e sentito il sindaco, serve a “salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus”. Le misure restrittive resteranno in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì 13 gennaio. Il focolaio è scoppiato dopo una festa di 18 anni organizzata in un paese vicino. 150 gli invitati al party che ha messo in moto una catena di contagi arrivata (il 4 gennaio) a 80 casi positivi al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dalle 14 di lunedì 4’ per dieci giorni in un comuneno in cui sono stati accertati ben 80 casi di positività da Coronavirus. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, vista la relazione dell’Asp e sentito il sindaco, serve a “salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus”. Le misure restrittive resteranno in vigorealla mezzanotte di mercoledì 13. Ilè scoppiatounadi 18 anni organizzata in un paese vicino. 150 gli invitati al party che ha messo in moto una catena di contagi arrivata (il 4) a 80 casi positivi al ...

