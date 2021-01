Covid, ipotesi abbassamento soglie di rischio Rt: “Ospedali più liberi durante vaccinazioni”. Governatori frenano su riapertura delle scuole (Di lunedì 4 gennaio 2021) Governo e Regioni sono d’accordo: dopo le festività in zona rossa nessun ‘liberi tutti’. Anzi. I dati sul tasso di positività sono tornati a crescere e la ripartenza post-epifania dovrà essere molto cauta. Così, nel vertice di ieri che si è concluso oltre la mezzanotte, alla presenza dei ministri per le Autonomie e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza, e alcuni presidenti di Regione, si è pensato a criteri di valutazione più rigidi dal 7 gennaio. Un punto di accordo è stato trovato sulla possibilità di abbassare le soglie dell’Rt per accedere alle varie zone di rischio, così da evitare che, in periodo di vaccinazione, gli Ospedali e le strutture sanitarie si ritrovino eccessivamente appesantite dall’afflusso di persone contagiate. “Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Governo e Regioni sono d’accordo: dopo le festività in zona rossa nessun ‘tutti’. Anzi. I dati sul tasso di positività sono tornati a crescere e la ripartenza post-epifania dovrà essere molto cauta. Così, nel vertice di ieri che si è concluso oltre la mezzanotte, alla presenza dei ministri per le Autonomie e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza, e alcuni presidenti di Regione, si è pensato a criteri di valutazione più rigidi dal 7 gennaio. Un punto di accordo è stato trovato sulla possibilità di abbassare ledell’Rt per accedere alle varie zone di, così da evitare che, in periodo di vaccinazione, glie le strutture sanitarie si ritrovino eccessivamente appesantite dall’afflusso di persone contagiate. “Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le ...

