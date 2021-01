Covid, in Veneto scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio | Nuovo vertice di governo: si lavora a una nuova ordinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) La questione della riapertura delle scuole anima il confronto tra Stato e Regioni. Se da una parte il ministro Azzolina conferma il rientro il 7 gennaio, dall'altra il Veneto annuncia di mantenere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) La questione della riapertura delleanima il confronto tra Stato e Regioni. Se da una parte il ministro Azzolina conferma il rientro il 7, dall'altra ilannuncia di mantenere ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, i medici del Veneto contro i test rapidi decisi dalla Regione. Diffida per ritornare allo screening con i mo… - fattoquotidiano : Vaccini anti Covid, il caso Lombardia: usate meno del 3% delle dosi consegnate contro il 20% del Lazio e il 15% di… - petergomezblog : Covid, Crisanti a La7: “Lettura di Zaia sul boom di contagi in Veneto è sbagliata. Non dipende dai tanti tamponi, m… - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??#Veneto #Covid_19 #4gennaio Casi 1.682 (-1.737) Tot. 266.946 (+0,63%) Tamponi 8.134 (-42,6%) Tot. 3.356.648 (+0,24%) Inc… - lucarango88 : ??#Veneto #Covid_19 #4gennaio Casi 1.682 (-1.737) Tot. 266.946 (+0,63%) Tamponi 8.134 (-42,6%) Tot. 3.356.648 (+0,2… -