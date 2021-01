Covid, in Italia oltre 151mila vaccinati: a che punto sono le singole regioni. I DATI (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sulle 479.700 dosi consegnate, finora ne sono state iniettate 151.606, la maggior parte a operatori sanitari. Ecco i DATI regione per regione, secondo il report del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sulle 479.700 dosi consegnate, finora nestate iniettate 151.606, la maggior parte a operatori sanitari. Ecco iregione per regione, secondo il report del commissario straordinario per l'emergenza-19

Advertising

petergomezblog : Vaccino Covid, Germania primo paese in Europa con quasi 240mila vaccinati. Poi Italia (85mila). Flop e polemiche in… - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - fattoquotidiano : Fondi strutturali europei, nel 2020 l’Italia ha recuperato riprogrammandoli per l’emergenza Covid: raggiunti gli ob… - patriziadegioia : RT @Ettore_Rosato: Io non ho perso la voglia di fare politica. L’Italia stava già male prima del #Covid e dopo un disastroso governo Conte… - FrancescaLupo15 : E che problema c'è? Basta fare un altro vaccino!?? -