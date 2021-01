Covid, in Italia 122mila vaccinati: a che punto sono le singole regioni. I DATI (Di lunedì 4 gennaio 2021) Carenze di personale sanitario e di siringhe di precisione sono le cause che stanno rallentando la prima fase della campagna vaccinale in Italia, iniziata il 27 dicembre. Sulle 479.700 dosi consegnate, finora ne sono state iniettate 122.528, la maggior parte a operatori sanitari. Ecco i DATI regione per regione Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 gennaio 2021) Carenze di personale sanitario e di siringhe di precisionele cause che stanno rallentando la prima fase della campagna vaccinale in, iniziata il 27 dicembre. Sulle 479.700 dosi consegnate, finora nestate iniettate 122.528, la maggior parte a operatori sanitari. Ecco iregione per regione

