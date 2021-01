Covid, in Italia 118mila vaccinati: a che punto sono le singole regioni. I DATI (Di lunedì 4 gennaio 2021) Carenze di personale sanitario e di siringhe di precisione sono le cause che stanno rallentando la prima fase della campagna vaccinale in Italia, iniziata il 27 dicembre. Sulle 479.700 dosi consegnate, finora ne sono state iniettate poco più di 118mila, la maggior parte a operatori sanitari. Ecco i DATI regione per regione Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 gennaio 2021) Carenze di personale sanitario e di siringhe di precisionele cause che stanno rallentando la prima fase della campagna vaccinale in, iniziata il 27 dicembre. Sulle 479.700 dosi consegnate, finora nestate iniettate poco più di, la maggior parte a operatori sanitari. Ecco iregione per regione

