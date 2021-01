Covid, il punto della situazione sui ricoveri al Frangipane di Ariano Irpino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: n. 1 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 7 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid; n. 15 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Presso il P.O. “” dirisultano ricoverati: n. 1 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 7 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina; n. 15 pazienti in Area, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

