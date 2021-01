Covid, il negazionista pentito dopo il ricovero: 'Pensavo che i medici fossero attori' (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'Pensavo che il Covid fosse una montatura e che i medici nei reparti fossero attori pagati per recitare una parte, ora invece sono attaccato all'ossigeno'. A parlare è un paziente di 54 anni , ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'che ilfosse una montatura e che inei repartipagati per recitare una parte, ora invece sono attaccato all'ossigeno'. A parlare è un paziente di 54 anni , ...

fattoquotidiano : L’ex negazionista pentito dopo il ricovero per Covid: “Ero cieco, pensavo che l’emergenza fosse retorica al potere.… - MediasetTgcom24 : Covid, negazionista pentito dopo essere stato ricoverato: 'Non volevo capire, adesso vivo la realtà sulla mia pelle… - repubblica : Covid, comune di Bergamo querela consigliera leghista negazionista. Eleonora Leoncini : 'Il camion di bare era una… - paolo_gibilisco : Abbiamo conversioni sulla via di Damasco. - aldo_rovi : RT @Angela300564201: Montesano: io minacciato di morte. Ma sul Covid non dicono tutta la verità -