Covid, il Consiglio dei Ministri potrebbe approvare le nuove limitazioni già stasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Dovrebbe tenersi questa sera alle 21 il consiglio dei ministri per l’adozione delle nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore dopo il 6 gennaio. Questa l’ipotesi maturata nel corso dei confronti delle ultime ore. Il cdm dovrebbe approvare un decreto con le nuove limitazioni allo spostamento delle persone. Il provvedimento sarà accompagnato poi da un’ordinanza del ministero della Salute. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Dovrebbe tenersi questa sera alle 21 il consiglio dei ministri per l’adozione delle nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore dopo il 6 gennaio. Questa l’ipotesi maturata nel corso dei confronti delle ultime ore. Il cdm dovrebbe approvare un decreto con le nuove limitazioni allo spostamento delle persone. Il provvedimento sarà accompagnato poi da un’ordinanza del ministero della Salute.

Advertising

Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid una dottoressa dell'Umberto I di Siracusa vaccinata 6 giorni fa. 'La protezione immunitaria dal… - RaiNews : #Covid, presidente del Consiglio Superiore di Sanità #Locatelli: '#Vaccino completamente protettivo dopo seconda do… - Agenzia_Ansa : Si va verso un decreto ad hoc per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all'Epifania. Un Co… - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: Si va verso un decreto ad hoc per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all'Epifania. Un Consigli… - Affaritaliani : Covid Piemonte, Cirio: “2020 è stato battesimo del fuoco, grazie agli assessori e al Consiglio” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Consiglio Coronavirus: verso un Consiglio dei ministri stasera alle 21 Rai News Nuovo Dpcm: quando esce il decreto e cosa succede dopo il 7 gennaio

In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: quando esce il decreto Conte e le ipotesi sulle nuove regole dopo il 7 gennaio 2021 ...

“Mia madre scoppiava di salute. È morta di covid, per colpa della superficialità degli altri”

Maria Chiara Manto affida a Facebook il suo sfogo. La madre, la maestra elementare, Patrizia Badiali, di Spoleto, è morta a 65 anni dopo aver ...

In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: quando esce il decreto Conte e le ipotesi sulle nuove regole dopo il 7 gennaio 2021 ...Maria Chiara Manto affida a Facebook il suo sfogo. La madre, la maestra elementare, Patrizia Badiali, di Spoleto, è morta a 65 anni dopo aver ...