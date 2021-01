Covid | il caso Treviso e l’allarme per gli “evasi” dalla quarantena Zaia | “Abbiamo persone che si danno alla macchia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Qualcuno è arrivato al punto da fornire alle autorità sanitarie, al momento di sottoporsi al tampone, un numero di telefono fasullo. Per non essere rintracciato, indi positività. Altri non rispondono alle chiamate periodiche che arrivano dagli uffici dell’Ulss competente, segno che in quel momento non sono in casa. In altri casi,risultate positive alsono state rintracciate all’esterno della propria abitazione, in barba ai divieti. A lanciaredegliè stato per primo il direttore generale dell’Ulss Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, che durante una conferenza stampa ha quantificato in almeno una trentina i casi accertati. Ma in tutto il Veneto si arriverebbe a qualche centinaio, al ...