Covid, il bollettino di oggi: 10.800 nuovi casi e 348 morti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 4 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 10.800 i nuovi contagi e 348 i morti per Covid registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 77.993, il rapporto positivi tamponi è dunque al 13,8%, identico a ieri. La regione che fa registrare più casi su base giornaliera è il Veneto, con 1.682 contagi, seguito dall’Emilia-Romagna (1.600): c’è da notare che in queste due regioni è stato registrato un numero mediamente più alto di tamponi. (segue dopo la foto) 1.520.106 è il numero dei guariti (+16.206 da ieri), mentre diminuiscono gli attualmente positivi che ora sono 570.458 (-5.756). I ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, quattro meno di ieri. In Emilia-Romagna 1.600 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021)4 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 10.800 icontagi e 348 iperregistrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 77.993, il rapporto positivi tamponi è dunque al 13,8%, identico a ieri. La regione che fa registrare piùsu base giornaliera è il Veneto, con 1.682 contagi, seguito dall’Emilia-Romagna (1.600): c’è da notare che in queste due regioni è stato registrato un numero mediamente più alto di tamponi. (segue dopo la foto) 1.520.106 è il numero dei guariti (+16.206 da ieri), mentre diminuiscono gli attualmente positivi che ora sono 570.458 (-5.756). I ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, quattro meno di ieri. In Emilia-Romagna 1.600 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Vaccini: Lazio in testa alla classifica, in coda la Lombardia Il bollettino del ministero della Salute: il tasso… - you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - Agenzia_Ansa : #Covid: sale ancora il tasso di positività, è al 17,6% Il nuovo bollettino del ministero della Salute, 67.174 i ta… - veneziatoday : Coronavirus, bollettino serale: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - CorriereUmbria : Covid, 10.800 nuovi casi e 348 morti. In lieve calo il tasso dei tamponi positivi: 13.8% #Covid #Italia #bollettino… -