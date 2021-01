Covid, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 444 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 24 persone: – 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato, – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 2, residenti nel comune di Avella, – 2, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 4, residenti nel comune di Montemiletto; – 6, residenti nel comune di Nusco;– 1, residente nel comune di Pratola Serra; – 2, residenti nel comune di Venticano. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 444 tamponi effettuati sono risultate positive al24 persone: – 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato, – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 2, residenti nel comune di Avella, – 2, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 4, residenti nel comune di Montemiletto; – 6, residenti nel comune di Nusco;– 1, residente nel comune di Pratola Serra; – 2, residenti nel comune di Venticano. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

