Covid | Gran Bretagna | nuovo lockdown nazionale

Covid: nuovo lockdown nazionale in Gran Bretagna. Ad annunciarlo il premier britannico Boris Johnson in un discorso televisivo al Paese. A dare la terribile notizia in un discorso televisivo al Paese è il premier britannico Boris Johnson: la Gran Bretagna si avvia verso un nuovo lockdown nazionale a causa della variante inglese del Covid.

Le regole più severe, per assegnare le limitazioni in fascia arancione e rossa alle varie Regioni, sono ormai decise e scatteranno subito, da venerdì. L’epidemia avanza, anche ...

Nel Regno Unito quasi 60mila contagi in 24 ore. Negli Usa un morto ogni 33 secondi. La variante inglese del Covid è segnalata in 37 Paesi. Spagna: si teme l'arrivo della terza ondata. Germania in lock ...

