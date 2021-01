Covid, Franceschini vorrebbe istituire la “zona bianca” (Di lunedì 4 gennaio 2021) È di Dario Franceschini la proposta di istituire una “zona bianca”. Un nuovo colore potrebbe dunque arrivare, ed aggiungersi ai tre che già conosciamo: rosso, arancione e giallo. La proposta di Franceschini sarebbe quella di riaprire tutto, ma proprio tutto, nelle zone con un Rt basso. Via libera dunque a cinema, palestre, teatri, piscine. Qui potranno riaprire i luoghi della cultura, i centri sportivi al chiuso, non ci sarà più il coprifuoco dalle 22 alle 5, e i ristoranti e i bar potranno riaprire senza limiti di orario, ma sempre con l’obbligo di rispettare e far rispettare ai clienti le regole anti-contagio (uso obbligatorio della mascherina, distanziamento interpersonale e divieto di assembramento). L’ipotesi tuttavia non solo sembra non convincere, ma, per accedere alla ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) È di Dariola proposta diuna “”. Un nuovo colore potrebbe dunque arrivare, ed aggiungersi ai tre che già conosciamo: rosso, arancione e giallo. La proposta disarebbe quella di riaprire tutto, ma proprio tutto, nelle zone con un Rt basso. Via libera dunque a cinema, palestre, teatri, piscine. Qui potranno riaprire i luoghi della cultura, i centri sportivi al chiuso, non ci sarà più il coprifuoco dalle 22 alle 5, e i ristoranti e i bar potranno riaprire senza limiti di orario, ma sempre con l’obbligo di rispettare e far rispettare ai clienti le regole anti-contagio (uso obbligatorio della mascherina, distanziamento interpersonale e divieto di assembramento). L’ipotesi tuttavia non solo sembra non convincere, ma, per accedere alla ...

