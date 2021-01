Covid, ecco perché è possibile ammalarsi anche dopo aver fatto il vaccino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il caso della dottoressa risultata positiva al Covid-19 pochi giorni dopo avere effettuato la prima vaccinazione ha sollevato, in queste ore, tante reazioni da parte degli utenti sui social. E una domanda ricorrente: ma allora è possibile ammalarsi nonostante il trattamento? La risposta è semplice. Come riassunto da Repubblica, nei primi giorni sì, perché, come evidenziato anche durante la fase di sperimentazione, la protezione non è immediata. Servono una decina di giorni almeno prima che inizino a comparire i primi anticorpi. I rischi, dunque, non vengono azzerati in poche ore. La protezione sale intorno al 70% nel giro di 2-3 settimane dall’iniezione. Successivamente viene somministrata una seconda dose e, dopo un’altra settimana ancora, si ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il caso della dottoressa risultata positiva al-19 pochi giornie effettuato la prima vaccinazione ha sollevato, in queste ore, tante reazioni da parte degli utenti sui social. E una domanda ricorrente: ma allora ènonostante il trattamento? La risposta è semplice. Come riassunto da Repubblica, nei primi giorni sì,, come evidenziatodurante la fase di sperimentazione, la protezione non è immediata. Servono una decina di giorni almeno prima che inizino a comparire i primi anticorpi. I rischi, dunque, non vengono azzerati in poche ore. La protezione sale intorno al 70% nel giro di 2-3 settimane dall’iniezione. Successivamente viene somministrata una seconda dose e,un’altra settimana ancora, si ...

