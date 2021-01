Covid: da ieri 10.800 contagi e 348 vittime. Ma si attende un rialzo relativo allo shopping della vigilia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Finalmente si nota un calo rispetto ai nuovi contagi con l’’indice di positività, rispetto ai giorni scorsi sceso intorno al 13,8%. Nelle ultime 24 ore infatti, in Italia sono stati eseguiti 77.993 tamponi, che hanno permesso di tracciare altri 10.800 nuovi contagi. Certo molti meno ma, come ricordato proprio oggi dal viceministro Sileri, a giorni è previsto un ‘brusco rialzo’ di nuovi contagi, legato agli effetti delle ‘straripanti’ giornate di shopping che hanno caratterizzato la vigilia natalizia. Ad ogni modo, il report quotidiano stilato dal ministero della Salute ci ricorda che ad oggi nel Paese, dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti oltre 27 milioni tamponi, a fronte di 2.166.244 casi conclamati. Va però sottolineato che che ogni singola persona può ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Finalmente si nota un calo rispetto ai nuovicon l’’indice di positività, rispetto ai giorni scorsi sceso intorno al 13,8%. Nelle ultime 24 ore infatti, in Italia sono stati eseguiti 77.993 tamponi, che hanno permesso di tracciare altri 10.800 nuovi. Certo molti meno ma, come ricordato proprio oggi dal viceministro Sileri, a giorni è previsto un ‘brusco’ di nuovi, legato agli effetti delle ‘straripanti’ giornate diche hanno caratterizzato lanatalizia. Ad ogni modo, il report quotidiano stilato dal ministeroSalute ci ricorda che ad oggi nel Paese, dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti oltre 27 milioni tamponi, a fronte di 2.166.244 casi conclamati. Va però sottolineato che che ogni singola persona può ...

pdnetwork : In questa foto c’è una persona speciale, la signora Fiorina Fiorelli. È nata il 13 gennaio 1913 e ieri ha fatto il… - cilentano_it : Sono 10.800 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 4 gennaio, secondo i dati del bollettino della Prote… - CorkScrew12 : RT @bscfederico: La Germania è il Paese dell'Ue che finora ha somministrato più dosi, con un dato di 240k fermo a ieri. Segue l’Italia, dov… - nio_fivestars : RT @dibellagf: ieri ore 7,46 scrivevo:'In Lombardia Sanità Senza anima. Medici in ferie, covid euforico. Dosi di vaccino usate, da quarto m… - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 747 positivi su 6.743 tamponi e 1.044 guariti nelle ultime 24 ore, 31 morti di cui 7 deceduti nel… -