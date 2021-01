Covid, da domani Italia ancora in zona rossa. In serata consiglio dei ministri per le nuove regole (Di lunedì 4 gennaio 2021) domani e dopodomani, martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, Italia ancora in lockdown. Dopo lo stop di oggi torna l’autocertificazione: ci si potrà spostare solo per motivi di urgenza, lavoro e salute. Saracinesche abbassate per bar, ristoranti e negozi a esclusione della vendita di generi alimentari e di prima necessità. Come nei giorni di Natale sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni. Misure dopo l’Epifania: le ipotesi Per il dopo Epifania, invece, si va verso un decreto ad hoc (non un’ordinanza del ministero della Salute) per stabilire il calendario delle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021)e dopo, martedì 5 e mercoledì 6 gennaio,in lockdown. Dopo lo stop di oggi torna l’autocertificazione: ci si potrà spostare solo per motivi di urgenza, lavoro e salute. Saracinesche abbassate per bar, ristoranti e negozi a esclusione della vendita di generi alimentari e di prima necessità. Come nei giorni di Natale sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni. Misure dopo l’Epifania: le ipotesi Per il dopo Epifania, invece, si va verso un decreto ad hoc (non un’ordinanza del ministero della Salute) per stabilire il calendario delle ...

L'Unità di Crisi della regione Campania si è riunita per un'analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natali ...

E' quanto scrive la Bild, anche se la decisione finale sarà presa domani dalla cancelliera Angela Merkel e dai 16 primi ministri ...

