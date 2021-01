Covid, contagi e decessi in leggero calo nelle ultime 24 ore (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Scendono i contagi e le vittime di Covid-19 in Italia. nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.800 i nuovi casi e 348 morti, con 77.993 tamponi effettuati, mentre domenica i casi erano stati 14.245 ed i decessi 347 per 102.974 tamponi. Il tasso di positività risulta pressoché invariato al 13,8%. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, secondo cui il numero degli ospedalizzati è di 25.896 pazienti, con un aumento di 238 casi rispetto a ieri. I ricoveri in terapia intensiva sono quattro in meno per un totale di 2.579. Nei reparti Covid sono ricoverate 23.317 persone, 242 in più di domenica. Aumentano i guariti o dimessi, che sono 16.206. In isolamento domiciliare si trovano 544.562 persone. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di casi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Scendono ie le vittime di-19 in Italia.24 ore si sono registrati 10.800 i nuovi casi e 348 morti, con 77.993 tamponi effettuati, mentre domenica i casi erano stati 14.245 ed i347 per 102.974 tamponi. Il tasso di positività risulta pressoché invariato al 13,8%. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, secondo cui il numero degli ospedalizzati è di 25.896 pazienti, con un aumento di 238 casi rispetto a ieri. I ricoveri in terapia intensiva sono quattro in meno per un totale di 2.579. Nei repartisono ricoverate 23.317 persone, 242 in più di domenica. Aumentano i guariti o dimessi, che sono 16.206. In isolamento domiciliare si trovano 544.562 persone. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di casi ...

