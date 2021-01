Covid, c’è il primo sindaco vaccinato nell’area giuglianese: “Fatelo tutti” (Di lunedì 4 gennaio 2021) CALVIZZANO. C’è il primo sindaco vaccinato contro il Covid nell’area giuglianese. Giacomo Pirozzi, medico e primo cittadino di Calvizzano, ieri si è vaccinato. Pirozzi è stato vaccinato presso l’ospedale di Pozzuoli, visto che da qualche giorno anche nell’Asl Napoli 2 nord sono partite le vaccinazioni e dunque negli ospedali di Giugliano, Pozzuoli e Frattamaggiore. E L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) CALVIZZANO. C’è ilcontro il. Giacomo Pirozzi, medico ecittadino di Calvizzano, ieri si è. Pirozzi è statopresso l’ospedale di Pozzuoli, visto che da qualche giorno anche nell’Asl Napoli 2 nord sono partite le vaccinazioni e dunque negli ospedali di Giugliano, Pozzuoli e Frattamaggiore. E L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - SkyTG24 : Papa Francesco: “Addolora vedere c'è chi pensa alle vacanze mentre si soffre' - annatrieste : Lo racconteremo ai nipoti: 'Era l'inizio del 2021, c'era il Covid, il Napoli giocava a Cagliari e l'arbitro fischiò un rigore' - EureosCriss : RT @dottorbarbieri: ++ Governo, si valuta ipotesi massimo due ospiti a casa fino al 15/1 #Covid_19 ++ (c'è sempre il solito tema costituzi… - Angela23763271 : RT @RobertoBurioni: Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid c’è Enorme ricerca su Reflective Material rapporto di mercato (2020-29): Effetto Covid-19, Ambito Di Mercato and Approfondimenti Di Mercato Genova Gay