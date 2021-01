Covid, attesa la decisione dell'Ema sul vaccino Moderna | Nuovo vertice di governo: si lavora a una nuova ordinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Ema ha fatto sapere che potrebbe decidere già in giornata l'autorizzazione del vaccino di Moderna. Una decisione in questo senso era attesa il 6 gennaio. Intanto il governo annuncia un vertice per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Ema ha fatto sapere che potrebbe decidere già in giornata l'autorizzazione deldi. Unain questo senso erail 6 gennaio. Intanto ilannuncia unper ...

Advertising

augusto_amato : Covid, calano trapianti di organi e donatori. “I cittadini si fidino, il nostro è sistema tra i migliori. Solo così… - marinellafly12 : RT @PellegriniLuisa: @matteorenzi Ti sei mai ascoltato? Prima di giudicare, fallo. Con questo non giustifico Gallera. Il vaccino ha una cop… - occhio_notizie : ?? ULTIMA ORA: Nuovo Decreto #covid, si decide questa sera: attesa per il Consiglio dei Ministri - PellegriniLuisa : @matteorenzi Ti sei mai ascoltato? Prima di giudicare, fallo. Con questo non giustifico Gallera. Il vaccino ha una… - 1nove71 : @matteorenzi L'unica strada per fermare il Covid sono le cure. E in 10 mesi avete previsto l'uso della Tachipirina… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid attesa Covid, in Veneto scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio | Nuovo vertice di governo: si lavora a una nuova ordinanza TGCOM Nuove misure da 7 gennaio, riunione con Conte e Cdm: cosa succede

Verso un Consiglio dei ministri stasera alle 21 sulle misure anti-Covid. E' quanto si apprende da fonti di governo. Sul tavolo l'ipotesi di procedere con un decreto - e non con un'ordinanza del minist ...

Gli italiani hanno perso 2.600 euro di reddito a testa nel 2020

Il recupero nel 2021 basterà a recuperare solo una parte della ricchezza perduta in Italia. La stima di Cgia di Mestre che lancia un allarme in vista del fine blocco licenziamenti il 31 marzo ...

Verso un Consiglio dei ministri stasera alle 21 sulle misure anti-Covid. E' quanto si apprende da fonti di governo. Sul tavolo l'ipotesi di procedere con un decreto - e non con un'ordinanza del minist ...Il recupero nel 2021 basterà a recuperare solo una parte della ricchezza perduta in Italia. La stima di Cgia di Mestre che lancia un allarme in vista del fine blocco licenziamenti il 31 marzo ...