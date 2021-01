Covid, altri 58.784 casi in Gran Bretagna: nuovo picco giornaliero (Di lunedì 4 gennaio 2021) nuovo picco giornaliero di contagi da Covid-19 in Gran Bretagna, dove i casi censiti nelle ultime 24 ore toccano quota 58.784 (su quasi 430mila tamponi). Il dato, che si accompagna alla conferma di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021)di contagi da-19 in, dove icensiti nelle ultime 24 ore toccano quota 58.784 (su quasi 430mila tamponi). Il dato, che si accompagna alla conferma di ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Mia madre scoppiava di salute. È morta di covid, uccisa dalla superficialità degli altri' - CottarelliCPI : Secondo l'#Istat tra Feb. e Nov. sono morte 84000 persone in più della media 2015-19. Ci pensino quelli che dicevan… - FicarraePicone : COVID-19, vaccini in tempi record: ecco come è stato possibile. ATTENZIONE ?? contenuto non comprensibile per terra… - g_bonfiglio : @faffa42 @VodafoneIT Facciamo ipotesi qui in thread di come possa il COVID-19 aver incrementato gli attacchi. Anche… - Ansa_Fvg : Covid: 328 nuovi contagi in Fvg. In terapia intensiva 63 persone, 663 in altri reparti #ANSA -