Covid, altri 10.800 casi e 348 morti. Solo 118mila vaccini: il rilancio economico si allontana (Di lunedì 4 gennaio 2021) Calano i numeri assoluti del contagio, ma non cambia il tasso di positività rispetto a ieri. I dati di oggi sull'andamento del coronavirus in Italia parlano di 10.800 nuovi contagi a fronte di 77.993 tamponi effettuati. L'indice di positività si attesta, quindi, intorno al 13,8%, lo stesso di ieri, quando sono emersi 14.245 nuovi positivi su 103mila tamponi. Si tratta, comunque, di una notizia non negativa se si considera che appena l'altro ieri l'indice era schizzato al 17,6%. Pessime, invece, le notizie sul fronte dei vaccini anti Covid, dove le lentezze rischiano di assestare un nuovo durissimo colpo all'economia. Meno terapie intensive, ma più ricoveri I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 348, uno Solo in più rispetto a ieri. Il totale arriva così a 75.680 vittime dall'inizio della pandemia. Calano anche, sebbene sempre di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia altri 10.800 casi e 348 vittime Il Sole 24 ORE Morta di Covid Zelene Blancas, la "maestra degli abbracci" aveva 35 anni: "Incarnava la gentilezza"

Zelene Blancas, 35 anni, insegnava a El Paso (Texas) e nel 2018 era stata soprannominata la “maestra degli abbracci” per un video diventato virale che mostrava i suoi studenti sorridenti che si abbra ...

Coronaviru, altri otto ricoveri e 115 nuovi positivi nel Ferrarese

FERRARA. Giornata di tregua dal coronavirus oggi, 4 gennaio, in provincia di Ferrara. Secondo il bollettino sanitario non si registrano nuovi decessi. Ci sono però otto ricove-ri all’ospedale Sant’Ann ...

