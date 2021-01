Covid, allo studio soglie più rigorose per zone Italia. Obiettivo: facilitare vaccinazione. Nuovo vertice Governo-Regioni su ordinanza-ponte (Di lunedì 4 gennaio 2021) Governo e Regioni sono d’accordo: dopo le festività in zona rossa nessun ‘liberi tutti’. Anzi. I dati sul tasso di positività sono tornati a crescere e la ripartenza post-epifania dovrà essere molto cauta. Così, nel vertice di ieri che si è concluso oltre la mezzanotte, alla presenza dei ministri per le Autonomie e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza, e alcuni presidenti di Regione, si è pensato a criteri di valutazione più rigidi dal 7 gennaio. Provvedimenti che potrebbero essere formalizzati già in serata, quando è attesa la firma su un’ordinanza-ponte fino al 15 gennaio, giorno in cui scadranno i termini dell’ultimo decreto del Governo: in giornata è infatti previsto un Nuovo vertice di Governo. Un punto di accordo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)sono d’accordo: dopo le festività in zona rossa nessun ‘liberi tutti’. Anzi. I dati sul tasso di positività sono tornati a crescere e la ripartenza post-epifania dovrà essere molto cauta. Così, neldi ieri che si è concluso oltre la mezzanotte, alla presenza dei ministri per le Autonomie e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza, e alcuni presidenti di Regione, si è pensato a criteri di valutazione più rigidi dal 7 gennaio. Provvedimenti che potrebbero essere formalizzati già in serata, quando è attesa la firma su un’fino al 15 gennaio, giorno in cui scadranno i termini dell’ultimo decreto del: in giornata è infatti previsto undi. Un punto di accordo è ...

