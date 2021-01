Covid, 348 morti: Italia verso un nuovo Dpcm (Di lunedì 4 gennaio 2021) Saranno ancora una volta i numeri a decidere la sorta dell’Italia in questo momento in bilico, in trepidante attesa di sapere quale saranno le decisioni del Governo. “Zone rosse”, “zone bianche”, apertura delle scuole, spostamenti: tante le incognite che pendono dai dati che, puntualmente, arrivano anche questa sera a descrivere la situazione dell’emergenza Covid-19 in Italia. Tutti gli aggiornamenti nel bollettino del 4 gennaio. Coronavirus, oltre 10mila nuovi casi e più di 300 morti I numeri parlano di un chiaro calo del numero dei contagi ma i il numero dei morti è sempre ben oltre le centinaia. A fronte di 77.993 tamponi effettuati, i nuovi contagi registrati in Italia sono 10.800 con un picco registrato in Veneto (1.682 nuovi positivi). 570.458 le persone attualmente ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Saranno ancora una volta i numeri a decidere la sorta dell’in questo momento in bilico, in trepidante attesa di sapere quale saranno le decisioni del Governo. “Zone rosse”, “zone bianche”, apertura delle scuole, spostamenti: tante le incognite che pendono dai dati che, puntualmente, arrivano anche questa sera a descrivere la situazione dell’emergenza-19 in. Tutti gli aggiornamenti nel bollettino del 4 gennaio. Coronavirus, oltre 10mila nuovi casi e più di 300I numeri parlano di un chiaro calo del numero dei contagi ma i il numero deiè sempre ben oltre le centinaia. A fronte di 77.993 tamponi effettuati, i nuovi contagi registrati insono 10.800 con un picco registrato in Veneto (1.682 nuovi positivi). 570.458 le persone attualmente ...

