Covid-19, sono 56 i pazienti ricoverati al 'San Pio': due i decessi odierni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a salire il numero di ricoveri relativo a pazienti Covid presso l'ospedale San Pio. Nelle ultime 24 ore gli stessi sono passati da 56 a 57. Il dato dei 57 ricoveri interessa 47 cittadini della provincia di Benevento e 10 persone residenti in altre province. Due persone non ce l'hanno fatta e sono venute a mancare (uno è della provincia sannita). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid sono “Le scuole sono relativamente sicure, ma difficile valutarne l’impatto”. Il rapporto completo dell’ISS [PDF] Orizzonte Scuola Campania - Covid, 747 i positivi del giorno su 6743 tamponi

Il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania ha registrato la positività al Covid-19 di ulteriori 747 cittadini, di cui 78 sintomatici e 669 asintomatici, su 6743 tamponi elaborati. Rimane ...

Coronavirus, oggi a Piacenza 55 nuovi positivi e un decesso. I pazienti in Terapia intensiva sono 13

Sono 55 i piacentini trovati oggi positivi al Coronavirus. Tra questi, in 34 presentavano sintomi collegati alla malattia. Il totale dei casi riscontrati nel nostro territorio dell'inizio della pandem ...

