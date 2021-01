Covid-19, in Gb nelle ultime 24 ore altri 58.784 contagi (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Gran Bretagna continua a essere pesantemente colpita dalla pandemia Covid-19. Secondo quanto ha riferito il governo, oggi il numero di nuovi contagi è di 58.784. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 407, mentre nella scorsa settimana sono stati 4.278. In tutto, da inizio pandemia, il Regno unito ha registrato 75.431 morti. Di fronte a questa situazione, è atteso un inasprimento delle misure anti-Covid che dovrebbe essere annunciato alla televisione dal primo ministro Boris Johnson. La Scozia ha già annunciato un lockdown totale per tutto il mese di gennaio. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Gran Bretagna continua a essere pesantemente colpita dalla pandemia-19. Secondo quanto ha riferito il governo, oggi il numero di nuoviè di 58.784. I decessi registrati24 ore sono 407, mentre nella scorsa settimana sono stati 4.278. In tutto, da inizio pandemia, il Regno unito ha registrato 75.431 morti. Di fronte a questa situazione, è atteso un inasprimento delle misure anti-che dovrebbe essere annunciato alla televisione dal primo ministro Boris Johnson. La Scozia ha già annunciato un lockdown totale per tutto il mese di gennaio.

