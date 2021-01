Cotto e Mangiato ricetta 4 gennaio 2021 | cozze ripiene al pecorino

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 4 gennaio 2021)al. Ecco qual è la gustosaproposta da Tessa a. LaPer gli ingredienti avremo bisogno di: 500 grammi diErbette varie Aglio Mollica di pane UovoSalsa di pomodoro Procedimento In una padella appassire le erbette e poi aggiungere del pane bagnato nel latte e lasciare cuocere insieme. Intanto far aprire lein una padella. Quando il composto sarà pronto mixare con un uovo e del. Dunque adagiare il ripieno sulla cozza. In una padella mettere a cuocere olio aglio e pomodoro. Calare dentro lee far cuocere qualche minuto. L'articolo proviene da NonSolo.TV.