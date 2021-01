Cosenza-Empoli | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 4 gennaio 2021)aprirà il pomeriggio di Serie B alle 15.00. Calabresi alla ricerca di punti per allontanarsi dalle zone rosse della classifica, ospiti invece per mantenersi saldo al primo posto soprattutto dopo il pareggio acciuffato contro l’Ascoli nell’ultimo turno. Padroni di casa favoriti dalle statistiche: hanno vinto tutti e 3 gli ultimi incontri contro i toscani; l’ultimo il luglio scorso addirittura per 1-5 fuori casa. Ecco le(3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Bahlouli, , Bouah, Vera, Petrucci, Kone, Gliozzi, Sacko(4-3-1-2): Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi, Haas, Stulac, Ricci, Bajrami, Matos, Olivieri Foto: Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CosenzaChannel : ?? PARTITI!! Al #SanvitoGigiMarulla è iniziata la sfida tra #COSENZA ed #EMPOLI #COSEMP 0-0 ????? - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Cosenza-Empoli 0-0 in diretta su - MaccaBetPoker : ?? 15h00 - ? ???? Cosenza - Empoli ? Nul @ 3,05 (0,5u) #TeamParieur - solocosenza : Il Cosenza ancora alla ricerca della prima vittoria in casa affronta la capolista Empoli con diverse assenze import… - GazzettinoL : Serie B 17a Giornata Cosenza-Empoli Ore 15 Venezia-Pisa Lecce-Monza Ore 16 Ascoli-Reggina Ore 17 Cremonese… -

Si comincia alle 15 con una delle rivali della Reggiana per la lotta salvezza, il Cosenza, impegnato in casa contro la battistrada Empoli: i calabresi, al "Marulla", non hanno ancora vinto e ...Mister Occhiuzzi sceglie il giovane scuola Roma per la corsia di destra, a supporto di Gliozzi il duo transalpino completato da Bahlouli Prima gara del 2021 per il Cosenza che ospita allo stadio “Maru ...