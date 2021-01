Cosenza 1914-Empoli lunedì 4 gennaio | ore 15 | convocati | formazioni | quote | pronostici Fuori Baez | c’è Moreo tra i convocati

Leggi su infobetting

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Diciassettesimo turno di Serie B e primo di questo 2021 che si apre con la sfida tra ile la capolista. Un pareggio quello interno contro l’Ascoli nell’ultimo turno che per la squadra di Dionisi è una mezza sconfitta per come è maturato e per la mancata occasione di sorpassare la Salernitana al primo posto. Il gol InfoBetting: Scommesse Sportive e