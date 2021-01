Cosa c’è di vero nel calendario vaccinale che avete ricevuto su WhatsApp (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ok, avete ricevuto un calendario vaccini su WhatsApp. Non dobbiamo di certo spiegarvelo noi che non si tratta di un documento ufficiale, dal momento che non vi è alcuna bollinatura del ministero della Salute o del consiglio dei Ministri. Dite che viene citata una testata giornalistica autorevole come il Messaggero? Certo: ma i giornali, spesso, danno un orientamento, cercano di farvi leggere alcune anticipazioni, servono a tracciare una linea di massima sulla base dei dati che hanno a disposizione. Dunque: è vero che c’è una lista dei mesi dell’anno e delle singole categorie che si dovranno vaccinare a quella precisa altezza cronologica? Non è esattamente così. LEGGI ANCHE > L’Iss smonta tutte le fake news sul vaccino anti-coronavirus calendario vaccini su WhatsApp, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ok,unvaccini su. Non dobbiamo di certo spiegarvelo noi che non si tratta di un documento ufficiale, dal momento che non vi è alcuna bollinatura del ministero della Salute o del consiglio dei Ministri. Dite che viene citata una testata giornalistica autorevole come il Messaggero? Certo: ma i giornali, spesso, danno un orientamento, cercano di farvi leggere alcune anticipazioni, servono a tracciare una linea di massima sulla base dei dati che hanno a disposizione. Dunque: èche c’è una lista dei mesi dell’anno e delle singole categorie che si dovranno vaccinare a quella precisa altezza cronologica? Non è esattamente così. LEGGI ANCHE > L’Iss smonta tutte le fake news sul vaccino anti-coronavirusvaccini su, ...

