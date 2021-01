Corte britannica si oppone a estradizione di Assange in Usa

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il fondatore di Wikileaks, Julian, non può essere estradato dal Regno Unito agli Stati Uniti a causa di problemi di salute mentale. Gli Stati Uniti vorrebbero processare il 49enneper spionaggio, dopo la pubblicazione di migliaia di documenti classificati nel 2010 e nel 2011. Gli Stati Uniti affermano che le fughe di notizie di cuisi sarebbe reso responsabile hanno violato la legge Usa e messo in pericolo vite umane. La giudice distrettuale di Londra, Vanessa Baraitser, durante l'udienza odierna ha illustrato le prove del suo autolesionismo e dei suoi pensieri suicidi ed ha dichiarato: "L'impressione generale è di un uomo depresso e talvolta disperato, timoroso per il suo futuro".è accusato di cospirazione per ottenere illegalmente documenti e in base ai 18 capi di accusa se condannato ...

FakeBusters13 : Respinta l'estradizione di Juliane Assange dalla corte britannica Foto:@LaStampa Approfondisci su:… - MassimoSpilabo2 : RT @andrea_pecchia: La Corte britannica ha negato l'estradizione negli USA di Julian #Assange e ne ha ordinato la scarcerazione. 'I veri cr… - andrea_pecchia : La Corte britannica ha negato l'estradizione negli USA di Julian #Assange e ne ha ordinato la scarcerazione. 'I ver… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #RegnoUnito La decisione su #Assange - bisagnino : La Corte britannica nega l'estradizione di Julian Assange negli USA -

Il giudice britannico ha detto di no: Julian Assange non potrà andare negli Stati Uniti a causa dei timori per la sua salute mentale ...Il Committee to Protect Journalists – Comitato per Proteggere i Giornalisti – ha rilasciato un comunicato oggi, 4 gennaio, in cui si dichiara soddisfatto per la decisione della Corte britannica di ...