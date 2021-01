CorSport: su Zaccagni non c’è solo il Napoli. Il Milan offre 12 milioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport scrive di Mattia Zaccagni, calciatore del Verona al centro dei desideri di mercato di diversi club. Tra questi c’è anche il Napoli, che ha avviato una trattativa con gli scaligeri ma la domanda e l’offerta sono ancora distanti. Occhio però al Milan, pure interessato al centrocampista. “Non è solo per il gol in rovesciata da figurina: Mattia Zaccagni (25) del Verona è l’oggetto del desiderio delle big italiane. C’è una trattativa del Napoli, ma piace anche al Milan che mette sul piatto 12 milioni con la possibilità di lasciarlo in prestito a Verona sino a giugno. Le pretendenti rischiano di moltiplicarsi”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport scrive di Mattia, calciatore del Verona al centro dei desideri di mercato di diversi club. Tra questi c’è anche il, che ha avviato una trattativa con gli scaligeri ma la domanda e l’offerta sono ancora distanti. Occhio però al, pure interessato al centrocampista. “Non èper il gol in rovesciata da figurina: Mattia(25) del Verona è l’oggetto del desiderio delle big italiane. C’è una trattativa del, ma piace anche alche mette sul piatto 12con la possibilità di lasciarlo in prestito a Verona sino a giugno. Le pretendenti rischiano di moltiplicarsi”. L'articolo ilsta.

