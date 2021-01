**Coronavirus: vaccino anti Covid, in Toscana a oggi somministrate 13.615 dosi** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Firenze, 4 gen. - (Adnkronos) - Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione anti Covid. Alle 14.30 di oggi ammontano già a 13.615 i vaccini somministrati in Toscana, di cui 3.402 somministrati agli ospiti delle Rsa. Soltanto sabato scorso erano in tutto 5.346 (di cui 1.614 forniti agli ospiti delle Rsa). Lo rende noto la Regione Toscana. “Stiamo lavorando senza sosta per somministrare le prime dosi assegnate, nei tempi più rapidi possibili - commentano il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l'assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, che seguono in prima linea l'andamento di una campagna vaccinale, che non ha precedenti -. La macchina organizzativa del sistema sanitario toscano è partita subito, nello stesso momento in cui abbiamo ricevuto la prima fornitura. Le Aziende sanitarie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Firenze, 4 gen. - (Adnkronos) - Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione. Alle 14.30 diammontano già a 13.615 i vaccini somministrati in, di cui 3.402 somministrati agli ospiti delle Rsa. Soltanto sabato scorso erano in tutto 5.346 (di cui 1.614 forniti agli ospiti delle Rsa). Lo rende noto la Regione. “Stiamo lavorando senza sosta per somministrare le prime dosi assegnate, nei tempi più rapidi possibili - commentano il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l'assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, che seguono in prima linea l'andamento di una campagna vaccinale, che non ha precedenti -. La macchina organizzativa del sistema sanitario toscano è partita subito, nello stesso momento in cui abbiamo ricevuto la prima fornitura. Le Aziende sanitarie ...

