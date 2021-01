Coronavirus, ultime notizie. Si va verso nuova stretta: zona rossa nel week-end. DIRETTA (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi l'Italia torna arancione, domani e il giorno dell'Epifania sarà di nuovo rossa e si prefigurano misure stringenti anche per il fine settimana. Confermata la ripresa delle lezioni dal 7 gennaio per scuole elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi l'Italia torna arancione, domani e il giorno dell'Epifania sarà di nuovoe si prefigurano misure stringenti anche per il fine settimana. Confermata la ripresa delle lezioni dal 7 gennaio per scuole elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio

