Coronavirus | ultime news Bollettino | 10 800 contagi su 77 993 tamponi | 348 morti LIVE

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo i dati del ministero della Salute il tasso positivi/test è al 13,8%. Solo per oggi l'Italia torna arancione, domani e il giorno dell'Epifania sarà di nuovo rossa e si prefigurano misure stringenti anche per il fine settimana. Confermata la ripresa delle lezioni dal 7 gennaio per scuole elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio. In giornata nuovo vertice di governo e Cdm in serata