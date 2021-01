Coronavirus, stabili i decessi (348) i nuovi contagi scendono a 10.800, ma con 25mila tamponi in meno. Preoccupa l’Emilia-Romagna (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il bollettino del 4 gennaio Sono morte 348 persone a causa del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero totale di vittime ha raggiunto la cifra di 75.680. Ieri i decessi erano stati 347. I contagi, invece, scendono a 10.800, mentre il giorno precedente erano state segnalate 14.245 nuove infezioni. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi positivi individuati nel Paese sono stati 2.166.244. I dati odierni arrivano a fronte di 77.993 tamponi eseguiti, mentre ieri i test effettuati erano stati 102.974. Il computo totale dei tamponi sale a quota 27.004.272. Dal 21 febbraio a oggi, sono guarite 1.520.106 persone nel Paese. Restano invece positivi 570.458 cittadini. Di questi, ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il bollettino del 4 gennaio Sono morte 348 persone a causa delin Italia nelle ultime 24 ore: stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero totale di vittime ha raggiunto la cifra di 75.680. Ieri ierano stati 347. I, invece,a 10.800, mentre il giorno precedente erano state segnalate 14.245 nuove infezioni. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi positivi individuati nel Paese sono stati 2.166.244. I dati odierni arrivano a fronte di 77.993eseguiti, mentre ieri i test effettuati erano stati 102.974. Il computo totale deisale a quota 27.004.272. Dal 21 febbraio a oggi, sono guarite 1.520.106 persone nel Paese. Restano invece positivi 570.458 cittadini. Di questi, ...

Advertising

SkySportMotoGP : Coronavirus, il medico sulle condizioni di Fausto Gresini: 'Stabili anche se ancora gravi' #SkyMotori #SkyMotoGP… - MeteoWeb_eu : Coronavirus, il bollettino di oggi: tutti i dati stabili, situazione epidemiologica stazionaria - - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Restano gravi ma stabili le condizioni di Fausto #Gresini Sospesi i farmaci ma rimane sedato e collegato a un respiratore me… - fojarol : RT @Antonio_Caramia: ??Nuovi casi in aumento ??Decessi in aumento ??Terapie Intensive in aumento (occupazione al 36%) ??Tasso di positivi su te… - infoitsport : Coronavirus, Fausto Gresini in condizioni ancora gravi ma stabili -