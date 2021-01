Coronavirus Sicilia, il bollettino del 4 gennaio 2021: 1.391 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 1.391 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.047). 7.597 i tamponi processati.Il tasso di positività sale così all'18,3%, tra i più alti d'Italia. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 3 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 36.578 positivi, 1.181 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+44), di cui 186 in terapia intensiva (+0 rispetto a ieri). 35.211 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 58.832 i guariti, ma ci sono 34 vittime in più. Il totale sale a 2.528.Catania è la città in cui si registra l’incremento maggiore con 396 nuovi contagi. Seguono Palermo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 1.391 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore (ieri 1.047). 7.597 i tamponi processati.Il tasso di positività sale così all'18,3%, tra i più alti d'Italia. Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 3. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 36.578 positivi, 1.181 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+44), di cui 186 in terapia intensiva (+0 rispetto a ieri). 35.211 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 58.832 i guariti, ma ci sono 34 vittime in più. Il totale sale a 2.528.Catania è la città in cui si registra l’incremento maggiore con 396contagi. Seguono...

Advertising

siracusaoggi : (Coronavirus, il bollettino: 1.391 nuovi positivi in Sicilia +197 in provincia di Siracusa) -… - ilSicilia : #Cronaca #bollettino Coronavirus, esplosione di contagi in Sicilia: 1391 nuovi positivi. Sono 34 i decessi… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus. 1.391 nuovi casi (18.3 % dei tamponi) in Sicilia di cui 210 a Messina) è stato pub… - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 4 gennaio 2021: 1.391 nuovi casi, la situazione a #Palermo - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 4 gennaio 2021: 1.391 nuovi casi, la situazione a #Palermo -