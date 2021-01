Coronavirus | si valuta “zona bianca” dal 15 gennaio | ecco le Regioni che potrebbero rientrarvi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Le restrizioni previste in Italia dopo il termine delle festività natalizie., Italia: 9 e 10previstaarancione, nuove restrizioni fino al 15Nel corso della riunione odierna dei capidelegazione è stata presa questa decisione che verrà confermata nelle prossime ore dal ministro Roberto Speranza. Tale scelta sta a significare che resteranno chiusi sia i bar che i ristoranti e che sarà vietato uscire dal Comune. Sino anche nuove restrizioni per quanto concerne la settimana che andrà dal 10 al 15, una delle idee di base sarebbe quella di vietare lo spostamento tra leanche se ingialla. Ci sono delle modifiche anche per quanto riguarda l'Rt: con Rt a 1 la Regione saràarancione mentre 1,25 sarà ...

Il ministro della Salute, Speranza: la terza ondata arriverà e bisogna organizzarsi, per questo valutiamo la zona rossa anche per il prossimo weekend ...ITALIA - Si dice che l'Epifania porta tutte le feste via ma non i DPCM e il Coronavirus, come si pensava in un primo momento. Infatti diventa sempre più ...