Coronavirus: Renzi, ‘un abbraccio a Marini, tutti con te presidente’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Un grande abbraccio a Franco Marini. tutti con te, Presidente”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Un grandea Francocon te, Presidente”. Lo scrive su twitter Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'un abbraccio a Marini, tutti con te presidente'... - PalermoToday : Il governo ad un passo dalla crisi: Renzi piccona e il Pd non difende più Conte - IlDepensante : Tutti a dare del pazzo a #Renzi che vuole far cadere il governo in pieno #coronavirus ma non capite che se siamo in… - TV7Benevento : **Coronavirus: Renzi, 'petizione #vaccinareh24, non perdere neanche un'ora'**... -