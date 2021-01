**Coronavirus: Renzi, ‘petizione #vaccinareh24, non perdere neanche un’ora’** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Eroici ricercatori hanno impiegato 11 mesi per regalarci un vaccino. Adesso non possiamo perdere nemmeno un’ora. Il vaccino salva la vita. Firma anche tu la petizione per #Vaccinare24h”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Eroici ricercatori hanno impiegato 11 mesi per regalarci un vaccino. Adesso non possiamonemmeno un’ora. Il vaccino salva la vita. Firma anche tu la petizione per #Vaccinare24h”. Lo scrive Matteosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Coronavirus: Renzi, 'petizione #vaccinareh24, non perdere neanche un'ora'**... - ladyalia : RT @Nanoalto: Solo in Italia, nel pieno di una pandemia senza precedenti in questo secolo, qualcuno può pensare a far cadere il governo. Al… - Sabrina24989702 : RT @Libero_official: 'In #Veneto il #coronavirus non è più quello di marzo e nemmeno quello dell'estate: 8 mutazioni'. #Zaia vuole soluzion… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Renzi Coronavirus: Renzi, 'petizione #vaccinareh24, non perdere neanche un'ora' Affaritaliani.it Bollettino vaccini Covid Italia, 4 gennaio/ 118554 vaccinati: Crisanti “non bastano”

Bollettino vaccini Covid in Italia, i dati di oggi 4 gennaio: 118.554 dosi già somministrate, ma il piano procede al rilento. Renzi “Arcuri no superman" ...

Il calendario della crisi di governo: che cosa succede ora

Questa sera il governo si riunirà per discutere delle misure anti-coronavirus da implementare dopo l’Epifania. Proprio il 6 gennaio ci sarà un nuovo Cdm: questa volta sul tavolo ci sarà il Recovery Pl ...

Bollettino vaccini Covid in Italia, i dati di oggi 4 gennaio: 118.554 dosi già somministrate, ma il piano procede al rilento. Renzi “Arcuri no superman" ...Questa sera il governo si riunirà per discutere delle misure anti-coronavirus da implementare dopo l’Epifania. Proprio il 6 gennaio ci sarà un nuovo Cdm: questa volta sul tavolo ci sarà il Recovery Pl ...