**Coronavirus: possibile vertice Conte-capidelegazione in serata** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Potrebbe tenersi stasera alle 21 - ma ancora non c'è l'ufficialità e l'orario potrebbe cambiare - una nuova riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione con il ministro Francesco Boccia sulle misure anti Covid e da adottare dal 7 gennaio. Si apprende da fonti della maggioranza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Potrebbe tenersi stasera alle 21 - ma ancora non c'è l'ufficialità e l'orario potrebbe cambiare - una nuova riunione tra il premier Giuseppee icon il ministro Francesco Boccia sulle misure anti Covid e da adottare dal 7 gennaio. Si apprende da fonti della maggioranza.

Advertising

AntonioAmorosi : Vaccino Covid, nel modulo del consenso: non è possibile prevedere danni lunga distanza. Il consenso informato da fi… - TV7Benevento : **Coronavirus: possibile vertice Conte-capidelegazione in serata**... - CardelliAc : RT @Cartabellotta: #vaccino #COVID19 ??#Moderna ha effettuato submission dossier per autorizzazione condizionata immissione in commercio (p… - monica_perico : RT @Cartabellotta: #vaccino #COVID19 ??#Moderna ha effettuato submission dossier per autorizzazione condizionata immissione in commercio (p… - MaxiSironi : RT @Cartabellotta: #vaccino #COVID19 ??#Moderna ha effettuato submission dossier per autorizzazione condizionata immissione in commercio (p… -