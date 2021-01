**Coronavirus: petizione Iv #vaccinareh24, centri aperti 24 ore su 24’** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Lanciamo questa petizione per chiedere che i centri per la vaccinazione siano aperti 24 ore 24. Da subito e fino a quando tutti non saremo vaccinati. Saranno i soldi spesi meglio: servono per garantire un diritto a tutti i cittadini e un futuro all’Italia”. Lo sottolineano Vito De Filippo e Raffaella Paita di Iv lanciando la petizione #vaccinareh24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Lanciamo questaper chiedere che iper la vaccinazione siano24 ore 24. Da subito e fino a quando tutti non saremo vaccinati. Saranno i soldi spesi meglio: servono per garantire un diritto a tutti i cittadini e un futuro all’Italia”. Lo sottolineano Vito De Filippo e Raffaella Paita di Iv lanciando la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

