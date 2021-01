Coronavirus: Pd, 'su vaccini responsabilità di Regione Lombardia, non solo di Gallera' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - "Gallera e Fontana sono due facce della stessa medaglia, e cioè del fallimento della Regione Lombardia nella gestione della pandemia. Ecco perché scaricare l'assessore al Welfare, attraverso il proprio capo politico Salvini, di cui si sono condivise scelte e responsabilità fino ad ora, equivale a scaricare se stessi”. Lo afferma la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani. “Troppo facile dissociarsi dall'ennesima dimostrazione di incapacità e inadeguatezza di Giulio Gallera, dopo che per mesi sono stati collezionati e giustificati ritardi ed errori, abbandonati i medici e lasciati soli i cittadini”. Per Roggiani “il presidente Fontana e la sua giunta si sono rivelati inadatti e incapaci, è ora che ne traggano le conseguenze e vadano a casa. Non accetteremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - "e Fontana sono due facce della stessa medaglia, e cioè del fallimento dellanella gestione della pandemia. Ecco perché scaricare l'assessore al Welfare, attraverso il proprio capo politico Salvini, di cui si sono condivise scelte efino ad ora, equivale a scaricare se stessi”. Lo afferma la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani. “Troppo facile dissociarsi dall'ennesima dimostrazione di incapacità e inadeguatezza di Giulio, dopo che per mesi sono stati collezionati e giustificati ritardi ed errori, abbandonati i medici e lasciati soli i cittadini”. Per Roggiani “il presidente Fontana e la sua giunta si sono rivelati inadatti e incapaci, è ora che ne traggano le conseguenze e vadano a casa. Non accetteremo ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 46.506 Oggi: 13.537 - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 84.730 Oggi: 38.224 - RegioneER : ??#Coronavirus, quasi 8mila persone vaccinate in Emilia-Romagna e da domani 50mila a settimana. Oggi 2.430 somminist… - valigiablu : Qui l'articolo di @_Arlon e @AndreaZitelli_ ?? COVID-19, uno sforzo scientifico globale senza precedenti: dalle orig… - BaFagliaferri : RT @RegioneER: ??#Coronavirus, quasi 8mila persone vaccinate in Emilia-Romagna e da domani 50mila a settimana. Oggi 2.430 somministrazioni a… -