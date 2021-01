Coronavirus, oggi nel Lazio 1.334 nuovi casi. Aumentano i ricoveri e le terapie intensive, ecco i dati (Di lunedì 4 gennaio 2021) Su quasi 10.000 tamponi (-2.223 rispetto alla giornata di ieri) nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.334 nuovi casi positivi. 23 i pazienti deceduti e 1.387 quelli guariti. “Diminuiscono i casi e i decessi, mentre Aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città tornano a quota 500” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sette i ricoveri. Deceduti tre pazienti di 63, 79 e 81 anni con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Su quasi 10.000 tamponi (-2.223 rispetto alla giornata di ieri) nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.334positivi. 23 i pazienti deceduti e 1.387 quelli guariti. “Diminuiscono ie i decessi, mentree le. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. Ia Roma città tornano a quota 500” – commenta l’assessore D’Amato.nel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 179 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sette i. Deceduti tre pazienti di 63, 79 e 81 anni con ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 84.730 Oggi: 38.224 - RegioneER : ??#Coronavirus, quasi 8mila persone vaccinate in Emilia-Romagna e da domani 50mila a settimana. Oggi 2.430 somminist… - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 46.506 Oggi: 13.537 - VoceDiStrada : Coronavirus Campania, oggi 747 nuovi positivi - MondoNapoli : Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi 4 gennaio - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus ultime notizie oggi. Misure anti-Covid: governo verso nuovo Dl, Cdm in serata. Ue ... Il Sole 24 ORE Covid-19: sale la curva dei contagi in Campania

Torna a salire la curva dei contagi in Campania, ma resta stabile l’occupazione dei posti letto. I positivi del giorno sono 747, di cui 669 asintomatici e 78 con sintomi, ...

Covid-19, appello dell’Unione Ciechi: «Priorità nell’accesso al vaccino»

Le persone con disabilità visiva sono tra le più esposte al contagio perché è soprattutto attraverso il tatto che possono interagire con il mondo e compiere gli atti fondamentali ...

Torna a salire la curva dei contagi in Campania, ma resta stabile l’occupazione dei posti letto. I positivi del giorno sono 747, di cui 669 asintomatici e 78 con sintomi, ...Le persone con disabilità visiva sono tra le più esposte al contagio perché è soprattutto attraverso il tatto che possono interagire con il mondo e compiere gli atti fondamentali ...