Coronavirus | Nursing up | ' agenzie per vaccinatori senza verifica requisiti'

Roma, 4 gen (Adnkronos Salute) - "Mentre continuiamo a chiederci come farà il commissario Arcuri a reperire 12mila infermieri al di fuori della sanità pubblica, per supportare il piano vaccini, rispetto alla cronica mancanza di personale con cui combattiamo ogni giorno in questa emergenza (mancano all'appello 90mila infermieri), esprimiamo grande perplessità per le modalità con cui ci vengono presentati gli accordi contrattuali stipulati con le famose cinque aziende esterne, di cui si conoscono adesso finalmente i nomi". Lo afferma il presidente del sindacato nazionale infermieri Nursing Up, Antonio De Palma, denunciando nello specifico che "il contratto quadro viene stipulato con le agenzie interessate, pure senza aver previamente verificato i loro requisiti di partecipazione".

Sanità, il Sindacato Nursing Up: «Piano Vaccini, un aereo fatto di cartone che non riesce a decollare»

«In un momento delicato come questo, stanno mettendo la salute degli italiani su un aereo di cartone che non riesce nemmeno lontanamente a decollare». Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del N ...

